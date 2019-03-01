صور.. وكيل "صحة الدقهلية": مبادرة 100 مليون صحة ستغير الخريطة الصحية لمصر

الدقهلية شريف الديب

انطلقت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة، اليوم الجمعة، فى محافظة الدقهلية.

وأجرى الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية زيارة للوحدة الصحية بالبرامون التابعه لمركز المنصورة يرافقه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الذى أكد أن هذه المبادرة ستغير الخريطة الصحية لمصر بالكشف على 4 أمراض فى وقت واحد وللتعرف على أعداد المصابين بأى من هذه الأمراض وعلاجهم على نفقة الدولة دون أن يتحمل أى مريض جنيها واحدا.

وأضاف وكيل "صحة الدقهلية" أن محافظ الدقهلية قرر أن يتم صرف علاج المصابين فور ظهور نتيجة التحاليل والتأكد من الإصابة بفيروس سى.

ومن جانبه أكد الدكتور كمال شاروبيم أن الدولة تعمل على الحفاظ على صحة المواطنين باعتبارهم الأدوات الرئيسية لإحداث التنمية المستدامة فى مصر كما أنهم المستفيد الأول من تطور مصر وتقدمها.



























