صور..محافظ المنيا يجرى فحوصات فيروس سى خلال إطلاق مبادرة 100 مليون صحة

المنيا- فريق المحافظات

أطلق اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، من مركز صحة الاسرة بالحي الخامس بمدينة المنيا الجديدة .

وحرص المحافظ على اجراء المسح الطبي "لفيروس سى"، ضمن المبادرة، حيث تم سحب عينة دم وكذلك قياس ضغط الدم والطول والوزن لإجراء الاختبار.

ودعا المحافظ جميع المواطنين للمشاركة في المبادرة للاطمئنان على صحتهم مع توجيه الدعوة لجميع أقاربهم ومعارفهم للمشاركة.





وقال المحافظ، إن مبادرة الرئاسة الخاصة بفيروس سي والأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، تعد من أكبر المبادرات العالمية التي تستهدف ملايين المواطنين ونفخر بها على مستوى العالم، وهو إنجاز يحسب لمصر أمام العالم للتغلب على مرض "فيروس سي" حيث تمكنت الدولة المصرية بإرادتها في توفير العلاج للمرضى.





وأشاد المحافظ بالمبادرة والجهود المبذولة خلالها والتي ظهرت واضحة في جميع محافظات المرحلتين الاولي والثانية، مؤكدا أن مثل تلك المبادرة وغيرها من المبادرات دليل على اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن واعتبارها اهم الاولويات، موجهًا رؤساء المدن والمراكز والجهات المعنية بتوعية المواطنين بأهمية المبادرة .





وتفقد المحافظ، الوحدة الصحية وكافة غرف الكشف وغرف استقبال المرضي وتابع اجراءات الكشف.

فيما أوضح دكتور أسامه بلبل وكيل مديرية الصحة أن المبادرة تستهدف في محافظة المنيا 3 مليون و348 آلاف و560 مواطنا من فوق الـ18 عاما، حيث يوجد 1167 فريق مسح للمبادرة من خلال 793 نقطة طبية صباحية ومسائية ، موزعة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع امكانية الدفع بفرق متحركة ، مؤكداً أن المسح الطبي مجاناً لكل المواطنين بالبطاقة الشخصية فقط وسيبدأ من 9 صباحا وحتى 9 مساءا ولمدة شهرين.











