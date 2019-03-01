صور.. الكاتب الصحفى يوسف أيوب يسجل فى عمومية الصحفيين لإجراء انتخابات التجديد

كتب محمد السيد - تصوير حسن محمد

سجل الكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، وذلك حال اكتمال النصاب القانونى، كما سجل فى كشوف الجمعية العمومية ما يقرب من 70 صحفيا .

ومن المقرر أن يستمر التسجيل حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ويتم مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، وأنه حال اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية بحضور (50% +1) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة والبالغ عددهم (8624) يبدأ الاجتماع مباشرة بمسرح النقابة بالطابق الأرضى لمناقشة جدول الأعمال الذى يتضمن اعتماد تقرير مجلس النقابة، والميزانية العمومية للسنة المنتهية، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام المقبل، ومناقشة اقتراحات بعض أعضاء الجمعية العمومية .

تجرى الانتخابات فى 31 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، تحت إشراف 31 مستشاراً من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وحال عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 15 مارس 2019، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور 25% من الأعضاء المسددين للاشتراك.