video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 10:07 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هيئة البريد: بطاقة الـ"25 جنيها" تشهد إقبالا من الشباب.. وتستخدم بموسم الحج

السبت، 09 فبراير 2019 08:58 م
هيئة البريد: بطاقة الـ"25 جنيها" تشهد إقبالا من الشباب.. وتستخدم بموسم الحج عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد
كتبت: هبة السيد
إضافة تعليق

قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن بطاقة السداد الإلكترونى للهيئة والتى تبدأ بـ25 جنيها "ايزى باى" تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين وخاصة من فئة الشباب و الحجاج، مشيرا أن هذه البطاقة تستخدم فى السداد الإلكترونى داخل وخارج مصر وأيضا الدفع عبر الإنترنت.

وأضاف الصغير فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنها تستهدف الفئات ذات الدخل المنخفض أو تلك التى لا تستطيع فتح حساب بنكى لأن يكون لديهم مقدرة فى الشراء و السداد الإليكترونى، وذلك بغرض دعم المدفوعات و السداد الإلكترونى وتقليل الكاش ودعم الإستراتيجية الخاصة بتطبيق الشمول المالى.

وحققت الهيئة القومية للبريد أرباحا خلال العام المالى 2017/2018 تصل إلى 3.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 5 مليارات جنيه فى العام المالى 2016/17، حيث جاء  انخفاض الأرباح بسبب سحوبات العملاء من البريد إثر رفع الفائدة فى البنوك العام الماضى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عادل حامد الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات "صائد الصفقات"

الهيئة القومية للبريد

الدفع الاليكترونى

ايزى باى

موسم الحج

الشباب

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة