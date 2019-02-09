هيئة البريد: بطاقة الـ"25 جنيها" تشهد إقبالا من الشباب.. وتستخدم بموسم الحج

كتبت: هبة السيد

قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن بطاقة السداد الإلكترونى للهيئة والتى تبدأ بـ25 جنيها "ايزى باى" تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين وخاصة من فئة الشباب و الحجاج، مشيرا أن هذه البطاقة تستخدم فى السداد الإلكترونى داخل وخارج مصر وأيضا الدفع عبر الإنترنت.

وأضاف الصغير فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنها تستهدف الفئات ذات الدخل المنخفض أو تلك التى لا تستطيع فتح حساب بنكى لأن يكون لديهم مقدرة فى الشراء و السداد الإليكترونى، وذلك بغرض دعم المدفوعات و السداد الإلكترونى وتقليل الكاش ودعم الإستراتيجية الخاصة بتطبيق الشمول المالى.

وحققت الهيئة القومية للبريد أرباحا خلال العام المالى 2017/2018 تصل إلى 3.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 5 مليارات جنيه فى العام المالى 2016/17، حيث جاء انخفاض الأرباح بسبب سحوبات العملاء من البريد إثر رفع الفائدة فى البنوك العام الماضى.