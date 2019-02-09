video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 04:03 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطل متهم بتعاطى المخدرات والتحقيق معه حول اختفاء صديقه فى ظروف غامضة

السبت، 09 فبراير 2019 02:55 م
حبس عاطل متهم بتعاطى المخدرات والتحقيق معه حول اختفاء صديقه فى ظروف غامضة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل متهم بتعاطى مواد مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتحقق النيابة فى واقعة تغيب أحد أصدقاء المتهم بعد تعاطيهما جرعة مخدرات، أثناء عودتهم من محافظة الشرقية، للوقوف على ظروف وملابسات اختفائه، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية حول الواقعة من عدمه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم توجه بصحبة اثنين من أصدقائه لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، لشراء كمية من المواد المخدرة، وتعاطوها فى الطريق خلال عودتهم، إلى محافظة الجيزة، مما أسفر عن غياب اثنين منهم عن الوعى، فتولى المتهم قيادة السيارة.

واستمعت النيابة لأقوال المتهم، حول تغيب أحد أصدقائه بعد عودتهم، فضلًا عن اختفاء السيارة، والذي قال فى التحقيقات أنه أوصل صديقه الأول لمنزله، بعدها أنزل صديقه الأخر "المتغيب" فى الطريق وركن السيارة بالقرب من منزله، ولا يعلم مكان اختفائه.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بتغيب عامل عن منزله بمنطقة الهرم وبالفحص والتحري توصلت إلى أن آخر من تواصل  معه المتغيب قبل اختفائه هو صديقه "م.ن" 33 عام، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف لغز الواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطلين وبحوزتهما مخدرات وسلاح نارى فى حملة أمنية بالغربية

ضبط 10 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

اخبار الحوادث

حوادث

مخدرات

اختفاء

تعاطى

حبس




لا تفوتك
مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة