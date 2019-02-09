حبس عاطل متهم بتعاطى المخدرات والتحقيق معه حول اختفاء صديقه فى ظروف غامضة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل متهم بتعاطى مواد مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتحقق النيابة فى واقعة تغيب أحد أصدقاء المتهم بعد تعاطيهما جرعة مخدرات، أثناء عودتهم من محافظة الشرقية، للوقوف على ظروف وملابسات اختفائه، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية حول الواقعة من عدمه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم توجه بصحبة اثنين من أصدقائه لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، لشراء كمية من المواد المخدرة، وتعاطوها فى الطريق خلال عودتهم، إلى محافظة الجيزة، مما أسفر عن غياب اثنين منهم عن الوعى، فتولى المتهم قيادة السيارة.

واستمعت النيابة لأقوال المتهم، حول تغيب أحد أصدقائه بعد عودتهم، فضلًا عن اختفاء السيارة، والذي قال فى التحقيقات أنه أوصل صديقه الأول لمنزله، بعدها أنزل صديقه الأخر "المتغيب" فى الطريق وركن السيارة بالقرب من منزله، ولا يعلم مكان اختفائه.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بتغيب عامل عن منزله بمنطقة الهرم وبالفحص والتحري توصلت إلى أن آخر من تواصل معه المتغيب قبل اختفائه هو صديقه "م.ن" 33 عام، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف لغز الواقعة.