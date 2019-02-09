تعليم المنيا: مشكلة مؤقتة بالتقديم الإلكترونى لوظيفة معلم فصل وجارى حلها

فريق المحافظات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا ، عن حدوث مشكلة بالرابط الخاص بالتقديم لوظيفة معلم فصل، ضمن مجموعه الوظائف التي أعلنت عنها المديرية لسد العجز في تخصصات معينة ، مشيرة إلي أنه تم التواصل مع الوزارة وجارى العمل على حلها في أقرب وقت خلال ساعات قليلة وتحث المديرية المتقدمين على استكمال كافة المستندات المطلوبة لشغل تلك الوظائف بصورة طبيعية لحين حل تلك المشكلة.

وأوضح محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الاشتراطات الواجب توافرها في المرشحين للتقدم لتلك الوظائف بنظام التعاقد المؤقت بالإضافة الى المستندات المطلوبة والأوراق اللازمة لبدء التعاقد وفقاً للنظام الحديث في التعاقد مع المعلمين، مُشيراً الى وجود عدد من الضوابط المتعلقة بمدونات السلوك الوظيفي والتي يجب على المعلم اتباعها ومعايير تطبيق الجودة في التعليم الحديث والمهارات الوظيفية للمعلم.

وأكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا على ضرورة تطبيق معايير الدقة، الشفافية والحيادية التامة عند انتقاء جميع المتقدمين لشغل تلك الوظائف على ان يتم التقدم الكترونيا، مُشيراً الى تشكيل لجنة تختص بفحص ومراجعة كافة مستندات المتقدمين تحقيقاً لمبدأ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص لجميع الشباب، ومُشدداً على اختيار أفضل العناصر الراغبة في دعم المنظومة التعليمية والتي لديها المهارات والكفاءة اللازمة لتحقيق التنمية.