"اقتراحات البرلمان" تتلقى 1200 شكوى من المواطنين خلال أربعة أشهر

كتب محمود حسين

قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت ما يقرب من 1200 شكوى من المواطنين، خلال أربعة أشهر، منذ بدء دور الانعقاد الرابع، والذى بدأ فى أول شهر اكتوبر الماضى.

وأضاف "العادلى"، لـ"اليوم السابع"، أن المجلس تلقى هذه الشكاوى وأحالها للجنة بصفتها المختصة بفحص ودراسة شكاوى المواطنين وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، واللجنة قامت بدورها بإحالة الشكاوى للحكومة لدراستها وفحصها والرد عليها، مؤكدًا أنه فى حال التأكد من عدم جدية الشكوى أو كيديتها يتم حفظها، واللجنة تنتظر رد الحكومة على تلتك الشكاوى وإزالة أسبابها.

ولفت "العادلى"، إلى أن هذه الشكاوى تتعلق بنقص بعض الخدمات فى المحافظات والمراكز والقرى، مثل توصيل الغاز الطبيعى، والصرف الصحى، والإهمال فى المستشفيات وسوء الخدمة المقدمة للمواطن فى بعض المستشفيات، وشكاوى من تلاعب التجار فى الأسعار، وأيضًا شكاوى من سوء تعامل بعض الموظفين مع الجمهور فى المصالح الحكومية.

كما أكد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، أن الحكومة بدأت خلال الفترة الأخيرة تتجاوب مع المجلس، من خلال قيام الوزارات المعنية بإرسال تقارير للمجلس توضح فيها ما تم تنفيذه من المشروعات الواردة بالاقتراحات برغبة التى نظرتها اللجنة وتم الموافقة عليها، أو توضح صعوبة التنفيذ فى مشروعات أخرى بسبب الاعتمادات المالية.