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الجمعة، 08 فبراير 2019 08:12 م
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ضبط سارقى الدراجات البخارية ببنى سويف والنيابة تحبسهم 4 أيام

الجمعة، 08 فبراير 2019 08:01 م
ضبط سارقى الدراجات البخارية ببنى سويف والنيابة تحبسهم 4 أيام حبس- أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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تمكنت مباحث قسم شرطة بنى سويف من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقةالدراجات البخارية من شوارع مدينة بنى سويف.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بنى سويف، عدة بلاغات من المواطنين تفيد تعرض دراجاتهم البخارية للسرقة اثناء وجودها أمام منازلهم وأماكن عملهم بمدينة بنى سويف العاصمة.

تم تشكيل فريق بحث يضم المقدم محمود الشريف رئيس مباحث قسم شرطة بنى سويف ومعاونو المباحث إسلام هديب وعبدالرحمن هديب وبعض الأفراد والمخبرين السريين لكشف هوية الجناة.

ودلت التحريات عن أن وراء ارتكاب وقائع السرقات 5 عاطلين بينهم أربعة سبق اتهامهم فى قضايا متنوعة منها سرقة الدراجات البخارية، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات البخارية، والتخلص من لوحاتها المعدنية وطمس أرقام الشاسيه والموتور لإخفاء معالهما وبيعها.

ألقت المباحث القبض على أربعة من التشكيل العصابي وبحوزتهم 4 دراجات بخارية وإعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة بالتعاون مع المتهم الهارب، تحرر محضر بالواقعة وبإحالته إلى النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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