انتخاب الجزائر وكينيا وبوروندى ونيجيريا وليسوتو كأعضاء جدد بمجلس السلام والأمن الأفريقى

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علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه قد تم انتخاب كل من الجزائر وكينيا وبوروندى ونيجيريا وليسوتو كأعضاء جدد فى مجلس السلام والأمن الأفريقي.

وصرحت مصادر أفريقية - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - بأن الانتخابات جرت خلال الجلسات المغلقة للمجلس التنفيذى لوزراء الخارجية الأفارقة المنعقدة اليوم الجمعة بأديس أبابا تمهيدا لاعتماده من جانب القادة ورؤساء الدول والحكومات خلال القمة.

كما تم ترشيح كل من المغرب وموزمبيق وناميبيا لتقديم قضاة جدد معينين فى المحكمة الإدارية للاتحاد الأفريقي.

وتتواصل اجتماعات وزراء الخارجية الأفارقة فى جلسات مغلقة لاتخاذ قرارتهم تمهيدا لرفعها للقمة التى تنطلق بعد غد الأحد.