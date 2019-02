التعليم العالى تعلن عن منح دراسية مقدمة من الصين للعام الدراسى 2019/2020

كتب وائل ربيعي

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريراً مقدماً من الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول المنح الدراسية المقدمة من جمهورية الصين الشعبية.

وأشار التقرير إلى تقديم الصين لعدد من المنح الدراسية طبقاً للبرنامج التنفيذى للحصول على درجة الدكتوراه فى التخصصات العلمية الآتية : ( علوم الحاسب الآلى – "بناء الشبكات المعلوماتية – "، وعلوم الهندسة البحرية ، والميكانيكية ، والكهربية، و–الهندسة الصناعية ، والعلاج الطبيعى، ودراسة اللغة الصينية وآدابها ).

وأوضح التقرير، أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح 11 مارس المقبل، على أن يتم تقديم المستندات المطلوبة للإدارة العامة للبعثات بمجمع التحرير، ويشترط فى المتقدمين: ألا يزيد سن المتقدم عن 32 سنة، وأن يكون من معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية، وأن يشغل المتقدم وظيفة مدرسًا مساعدًا أو ما يعادلها، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين، وألا يكون قد مضى على تسجيل المتقدم للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف في 1/9/2019 .

وأشار التقرير، إلى التزام الجانب الصينى بتقديم منحة شهرية للطلبة المصريين تقدر بمبلغ 3500 يوانا صينية قابلة للزيادة، بالإضافة إلى إعفائهم من رسوم التسجيل، ورسوم القيد السنوى لحضور المحاضرات والدراسات، وتكاليف المواد الدراسية المحددة، ونفقات الإقامة المقررة، فضلاً عن توفير خدمة العلاج الطبى مجاناً للطلاب المصريين الحاصلين على منح الدكتوراه من الحكومة الصينية، ولا تشمل المنحة نفقات السفر ذهاب وعودة.

كما تتحمل البعثات استكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الصينى" طبقًا للبرنامج التنفيذى، ولا تتحمل أية نفقات للأسرة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة التعليم بجمهورية الصين الشعبية عن تقديم (20) منحة خارج نطاق البرنامج التنفيذى للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه مقدمة من جمهورية الصين الشعبية فى كافة التخصصات.

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 11 مارس المقبل، من خلال الرابط الإلكترونى التالى: www.csc.edu.cn ، على أن تسلم المستندات المطلوبة للإدارة العامة للبعثات بمجمع التحرير.

وأضاف التقرير أنه يتم تخصيص عدد 5 منح من هذه المنح لكلية الألسن بجامعة عين شمس، و15 منحة فى جميع التخصصات للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه لمعاونى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثية الحكومية ودارسى الماجستير والدكتوراه بالجامعات الصينية المتواجدين بالخارج .

وأشار التقرير إلى أن المنح المقدمة فى إطار برنامج تبادل المنح الدراسية المصرى الصينى تتحمل المصروفات الدراسية، والإقامة، والمصاريف المعيشية، وأقساط التأمين الصحى للمشاركين، ولا تقوم المنح بتغطية مصروفات الانتقالات الدولية.

كما يقدم الجانب الصينى للطلبة المصريين الحاصلين على هذه المنح مبلغ شهرى3000 يوان صينى للماجستير ، 3500 يوان صينى للدكتوراه، كما أن المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهاباً وعودة .

يذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات على هذه المنح.

ومن ناحية أخرى، أعلنت جامعة تشين خوا ببكين عن تقديم منح لدراسة الماجستير لمدة عام واحد فى مركز أبحاث الصحة العامة، وذلك فى إطار برنامج "YOUTH OF EXCELLENCE SCHEME OF CHINA (YES CHINA) –MASTER PROGRAM CHINESE COVERNMENT SCHOLARSHIP"، بالتعاون مع وزارة التعليم الصينية، علماً بأن المنحة كاملة وتغطى تذاكر الطيران الدولي.

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو نهاية شهر مارس المقبل، على أن يشترط فى المتقدمين معادلة شهادة البكالوريوس من الجامعات الصينية، وألا يزيد سن المتقدم عن 45 عاما في 1سبتمبر 2019، وإجادة اللغة الإنجليزية، وأن يكون لديه شهادة خبرة على الأقل 3 سنوات في مجال الصحة العامة أو الموضوعات المتعلقة به. وللمزيد من المعلومات والشروط الواجب توافرها للمتقدمين يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني الآتى: http://gradadmission.tsinghua.edu.cn