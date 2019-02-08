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استلام 3672 وحدة إسكان اجتماعى فى طيبة الجديدة.. وتطهير "برك الأكسدة" بالسادات

الجمعة، 08 فبراير 2019 10:17 ص
استلام 3672 وحدة إسكان اجتماعى فى طيبة الجديدة.. وتطهير "برك الأكسدة" بالسادات اسكان اجتماعى - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، إن أجهزة المدن الجديدة، تبذل قصارى جهدها فى تنفيذ وإنهاء جميع المشروعات السكنية والتنموية، لخدمة سكان المدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها.
 
فى مدينة طيبة الجديدة، أكد المهندس مصطفى سعيد على، رئيس جهاز المدينة، أنه تم الاستلام الابتدائى لـ3672 وحدة سكنية (153 عمارة)، بمشروع الإسكان الاجتماعى، بعد الانتهاء من تنفيذها، وذلك من أجل تلبية طلبات المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية بالمدينة.
 
وفى مدينة السادات، أشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تطهير برك الأكسدة بالمدينة، بتكلفة 5.662 مليون جنيه.
 
 

 


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