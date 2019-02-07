video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 02:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 5 أشخاص فى انفجار بمنجم فحم بجنوب أفريقيا

الخميس، 07 فبراير 2019 01:54 م
مصرع 5 أشخاص فى انفجار بمنجم فحم بجنوب أفريقيا منجم فحم ـ صورة أرشيفية
جوهانسبرج(رويترز)
إضافة تعليق

قالت الشرطة فى جنوب أفريقيا اليوم الخميس، إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم فى انفجار غاز فى منجم فحم غير مستخدم فى إقليم مبومالانجا بشرق البلاد وما زال هناك آخرون محاصرين.

وقالت قناة تلفزيون (سابك) الحكومية أن نحو 20 شخصا ما زالوا عالقين تحت الأرض فى المنجم، وإن جهود الإنقاذ تعطلت بسبب ارتفاع مستويات الغازات السامة بشكل خطير.

والمنجم ملك لشركة تيجيتا للموارد والتنقيب.

وقال ليونارد هلاتى المتحدث باسم الشرطة أن أشخاصا دخلوا المنجم مساء أمس الأربعاء لسرقة أسلاك نحاسية تستخدم فى الإضاءة والتهوية عندما انفجر أنبوب غاز.

وأضاف "الأسلاك فى المكان من النحاس. ذهبوا من أجل النحاس".

وكثيرا ما يُسرق النحاس من مناجم غير مستعملة فى جنوب أفريقيا ويباع خردة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انفجار للغاز داخل منجم للفحم فى جنوب إفريقيا

منجم فحم

جنوب افريقيا

انفجار بمنجم فحم




لا تفوتك
صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة