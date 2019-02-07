الرئيسية أخبار عالمية الجيش الأمريكى يستعد لسحب كل قواته من سوريا بنهاية أبريل الخميس، 07 فبراير 2019 11:32 م الجيش الأمريكى رويترز إضافة تعليق قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الجيش الأمريكى يستعد لسحب كل قواته من سوريا بنهاية أبريل. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. أميرال: الجيش الأمريكى مستعد لحماية الدبلوماسيين فى فنزويلا الجيش الأمريكى يعتزم شراء بعض منظومات أسلحة القبة الحديدية ارتفاع عدد المنتحرين بالجيش الأمريكى إلى مستويات قياسية الجيش الأمريكى سوريا الانسحاب الأمريكى من سوريا أخبار العالم أخبار العالم الآن فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر التحريات والتحقيقات فى قضية التنظيم الإرهابى تكشف: دور نساء "داعش" فى استدراج الشباب بالجنس عبر الـ"سوشيال ميديا".."هالة وغادة"دخلتا من باب جهاد النكاح لاستقطاب المتهمين وتسهيل سفرهم لمعسكرات التدريب فى ليبيا هل تملك مصر أخطر إنجيل فى العالم؟..البردية التى أطلق عليها علماء جامعة هارفارد و"BBC" اسم "إنجيل زوجة المسيح" تؤكد أن المسيح كان متزوجا من مريم المجدلية.. علماء البرديات فى فيلمBBC: بردية مصرية خرجت من صعيد مصر شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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