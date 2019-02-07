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الجيش الأمريكى يستعد لسحب كل قواته من سوريا بنهاية أبريل

الخميس، 07 فبراير 2019 11:32 م
الجيش الأمريكى يستعد لسحب كل قواته من سوريا بنهاية أبريل الجيش الأمريكى
رويترز
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الجيش الأمريكى

سوريا

الانسحاب الأمريكى من سوريا

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