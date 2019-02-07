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الجريدة الرسمية تنشر حكم الدستورية العليا بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية

الخميس، 07 فبراير 2019 06:08 م
الجريدة الرسمية تنشر حكم الدستورية العليا بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية المحكمة الدستورية العليا- أرشيفية
كتب كريم صبحى
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نشرت الجريدة الرسمية بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة يوم 20 يناير الماضى، برئاسة المستشار محمد خيرى، وعضوية المستشارين سعيد مرعى والدكتور عادل عمر، ورجب عبد الحكيم وبولس فهمى ووالدكتور حمدان حسن.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ، بجلسة 21 فبراير 2015 فى الطعن رقم 423 لسنة 2015  والخاص بأحقية المدعى عليه وآخرين ، فى مساواة رواتبهم وبدلاتهم وكافة مزاياهم المالية بزملائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا شاغلى ذات الدرجة بذات التاريخ .

 

 


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