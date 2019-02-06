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لأول مرة.. وحدة متنقلة لإمداد السفن العملاقة بالتيار الكهربى بميناء دمياط

الأربعاء، 06 فبراير 2019 03:49 م
لأول مرة.. وحدة متنقلة لإمداد السفن العملاقة بالتيار الكهربى بميناء دمياط وحدة أمداد السفن بالطاقة الكهربائية بميناء دمياط
دمياط - عبده عبد البارى
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دشنت هيئة ميناء دمياط، أول وحدة متنقلة لإمداد السفن العملاقة المتراكية على أرصفة الميناء بالطاقة الكهربائية، بقدرة تصل إلى 500 كيلو فولت أمبير، ولأول مرة فى الموانئ المصرية والأفريقية وموانئ شرق المتوسط ضمن مشروع ( OPS - Onshore Power Supply )  والمطبق فعلياً بالميناء منذ فترة .

وقال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، إن دخول تلك الوحدة المتنقلة الخدمة يعزز من مكانة ميناء دمياط كميناء أخضر، حيث ستقوم بإمداد السفن العملاقة من الأجيال الحديثة بالطاقة الكهربائية والتى تصل إحتيجاتها إلى 500 كيلو فولت أمبير بجهد 380 / 50 هرتز أو 440 / 60 هرتز جانباً إلى جانب مع المصادر الأرضية الثابتة بالأرصفة، والتى تخدم السفن بطاقات أقل ضمن هذا المشروع والذى يستهدف تقليل إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون وتقليل الضوضاء لحماية البيئة البحرية، إضافة إلى خفض تكلفة صيانة وإستهلاك السفن من الديزل، حيث يتم إيقاف تشغيل السفن المتراكية بالميناء لجميع ماكيناتها ومولداتها ثم يتم توصيل التيار الكهربائى إليها من البر بمعرفة هيئة الميناء للحصول على متطلباتها الأساسية من الإنارة وخلافه، ويأتى ذلك تنفيذاً للملحق السادس من إتفاقية منع التلوث البحرى (ماربول) وتتم إدارة وتشغيل وصيانة تلك المنظومة بواسطة مهندسى وفنيى هيئة الميناء .


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