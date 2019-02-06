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صرف القاهرة يدفع بـ 80 شفاط لشفط مياه الأمطار من الشوارع

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:47 م
صرف القاهرة يدفع بـ 80 شفاط لشفط مياه الأمطار من الشوارع صرف القاهرة يدفع ب80 شفاط لشفط مياه الامطار من الشوارع
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبري أن الشركة نشرت معداتها مع انطلاق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وفقا لخطتها التى تستهدف إزالة أى تجمعات مياه على المحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى حتى لا تؤثر على حركة المرور. 
 
وأضاف رئيس شركة صرف القاهرة، أن المعدات أزالت كل النقاط الموجودة على جانبى بعض الطرق عقب انتهاء موجات الأمطار المتتاليه منذ صباح اليوم ولازالت الشركة في حاله تأهب حتى انتهاء تحذيرات الأرصاد الجوية. 
 
زأشار حسن إلى أن الشركة دفعت ب80 شفاط و5 بدالات وسيارات تموين معدات متمركزة فى مواقعها بالشوارع. 
 
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