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سقوط أمطار غزيرة على دمياط وانتظام حركة الصيد والملاحة

الأربعاء، 06 فبراير 2019 11:15 ص
سقوط أمطار غزيرة على دمياط وانتظام حركة الصيد والملاحة أمطار بدمياط
دمياط - عبده عبد الباري
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تعرضت محافظة دمياط اليوم الأربعاء، لسقوط أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

وشهدت مدن دمياط وعزبة البرج ورأس البر ودمياط الجديدة، سقوط أمطار وتقوم الوحدات المحلية برفع مياه الأمطار من الشوارع .

وفى سياق متصل انتظمت حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة المنزلة، وقال حسام خليل رئيس جمعية الصيادين لـ"اليوم السابع" أن بوغاز عزبة البرج مفتوح أمام مراكب الصيد نظرا لسرعة الرياح وارتفاع الموج بمعدلاته الطبيعية. 

بينما انتظمت حركة السفن بميناء دمياط كما انتظمت حركة الشحن والتفريغ بشكلها المعتاد.

 


 

 


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