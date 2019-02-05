وفد اليونيسيف يزور منطقة تل بسطة والبئر المقدس بالزقازيق

الشرقية- فريق المحافظات

استقبل اللواء هشام الطويل رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وفدا من منظمة اليونيسيف، لزيارة منطقه آثار تل بسطة، للاطلاع علي المنطقة الأثرية ومكان البئر المقدس، ذلك لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة وتدعيم السياحة في المنطقة.

وقالت منال منير مدير عام آثار الشرقية، أن البئر المقدس عمقه 12 مترا وقطره 6 أمتار ونصف، وهو من الطوب الأحمر الروماني، إن تحليل الكربون المشع أظهر أنه يعود للقرن الأول الميلادي الذي يتزامن مع نفس توقيت زيارة العائلة المقدسة، المداميك الخمس الأولي من الحجر المربع، وباقي المداميك تعود للقرن ال14، والخمس العلوية تمت إقامتها من هيئة الآثار في التسعينيات .

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة "بوباستيس" وهى واحدة من أكبر المدن القديمة فى مصر وتُعرف الآن باسم "تل بسطة"، أو المعبودة العظيمة، حيث كانت لتلك المدينة القديمة "بوباستيس" القطة الرشيقة الإلهة باستيت إلهة الحب والخصوبة، بدأ تشييد معبد باستيت فى عهد الملك خوفو والملك خفرع من الأسرة الرابعة.