محافظ الإسماعيلية يوجه بصرف إعانات مالية وعلاج لعدد من المواطنين

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

وجه اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، بصرف مساعدات مالية وإعانات وعلاج وطلبات توفير سكن للأولى بالرعاية، وفرص عمل للشباب، وأعطى تعليمات وتكليفات للمسؤلين، باتخاذ اللازم لسرعة حلها وإيجاد حلول جذرية لتلك المشكلات فى أسرع وأقل وقت ممكن، جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم، بعدد من المواطنيين الذين توافدوا على ديوان عام المحافظة لعرض مطالبهم وشكاواهم، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة والقيادات التنفيذية بمختلف مستوياتها من أجل خدمة المواطنيين والعمل على تحقيق آمالهم وطموحاتهم.

وأشار المحافظ خلال اللقاء، إلى أنه يسعد بلقاء المواطنيين والتواصل والتفاعل معهم عن قرب، والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، مؤكدا أن خدمة المواطنيين وتيسير تقديم الخدمات الأساسية والضرورية لهم، تأتى على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذى، وأن هذا المبدأ هو الأساس والركيزة الأساسية لمنهج العمل خلال الفترة القادمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وأن خدمة المواطنيين وبذل أقصى جهد لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وفقا للقانون والإمكانيات المتاحة تأتى على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذى.

وأشار المحافظ، إلى أنه يسعى جاهدا بكل ما لديه من إمكانيات للعمل على تلبية وتحقيق آمال وطموحات شعب الإسماعيلية ومواطنيها، بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم والحفاظ على المصلحة العامة للجميع.