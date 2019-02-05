"س و ج" كل ما تريد معرفته عن خدمات المشورة والفحص الطوعى للمصابين بالإيدز

كتب وليد عبد السلام

تحرص وزارة الصحة والسكان على مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، واستكمالاً للجهود التى تقوم بها الوزارة منذ عام 1986 من خلال البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز والذى كان من نتائجه اعتبار مصر حتى الآن من الدول ذات المعدلات المنخفضة، فقد قامت الوزارة بإعداد مركز المشورة والفحص الطوعى الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية بالمعامل المركزية بالقاهرة .

"اليوم السابع" يستعرض س و ج حول مركز المشورة والفحص الطوعى الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية بالمعامل المركزية بالقاهرة .

لماذا تم انشاء مركز المشورة والفحص الطوعى الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية؟

تمثل خدمات المشورة والفحص الطوعى مدخلاً هاماً لباقى أنشطة الوقاية من المرض بين الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة . ونظراً لأن الكثير من هؤلاء الأشخاص قد يجهلون إصابتهم بالفيروس ، وأيضاً لعدم توافر أى علاج شافٍ للمرض فإن خدمة المشورة والفحص الطوعى تظل إحدى المكونات المحورية للسيطرة على إنتشار الفيروس وتوفير الرعاية والدعم للمصابين .

أين يوجد مركز المشورة والفحص الطوعى بالإيدز ؟

يوجد المركز بالمعامل المركزية بوسط القاهرة.

هل الكشف والفحص يتم سرياً وما هى تكلفة ذلك؟

الفحص سرى تماما وبالمجان وداخل مركز المشورة والفحص الطوعى لن يتم السؤال عن إسمك أو هويتك ، كما لن يتم إخبار أى شخص آخر بنتيجة فحصك فالسرية وعدم تحديد الهوية هى أحد أهم المبادئ التى ترتكز عليها خدمة المشورة والفحص الطوعى .

ماذا عن آليات التواصل مع المركز قبل الفحص ؟

يقوم مستشار بمركز المشورة والفحص الطوعى بالرد على كل أسئلتك وإستفساراتك ، وتقديم معلومات وافية عن فيروس نقص المناعة البشرية وعن مرض الإيدز وعن الأمراض التناسلية المعدية .

كيف يمكن للزوجين الاستفادة من خدمات فحص الإيدز ؟

يمكن مساعدة الزوجين على دعم الحوار بينهما ، وتقدم لهما نصائح تساعدهما على التخطيط لمستقبل أفضل .

وماذا عن مشورة ما بعد الفحص ؟

يقوم المستشار خلالها بالتعرف على احتياجاتك وتقديم النصح والإرشاد حول ما يجب عليك القيام به وكيفية التخطيط للمستقبل وطرق حماية نفسك والآخرين من خطر إنتقال الفيروس.

هل يقدم مركز المشورة خدمات أخرى لمصاب الإيدز ؟

إذا كانت نتيجة الفحص سلبية ( أى لم يتم الكشف عن وجود فيروس نقص المناعة البشرية فى الدم ) ، فيمكنك التعرف على طرق الوقاية من الإصابة والإلتزام بالسلوكيات الآمنةو إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية ( أى تبين وجود فيروس نقص المناعة البشرية فى الدم ) ، فيمكنك تفادى الإصابة بأنواع أخرى من فيروس نقص المناعة البشرية ، أو بالأمراض الإنتهازية كالسل ، كما يمكنك التعرف على كيفية حماية الآخرين من خطر إنتقال الفيروس إليهم .