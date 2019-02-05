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حبس حدث 3 سنوات لاتهامه بتعاطى الحشيش فى الجيزة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 12:30 م
حبس حدث 3 سنوات لاتهامه بتعاطى الحشيش فى الجيزة حشيش-أرشيفية
كتب سليم على
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عاقبت محكمة الطفل بالجيزة، حدث، بالحبس  3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه لاتهامه بتعاطى المواد المخدرة "الحشيش" بالجيزة.  
 
 صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.      
 
 تحقيقات نيابة الأحداث بالجيزة، كشفت أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تمكنت من ضبط حدث يدعى " م . ا" ، عاطل،16 سنة، محرزا سلاح أبيض وتم ضبطه واستخلاصه منه.
 
وأشارت التحقيقات، إلى أنه بتفتيش المتهم عثر على قطع من  مخدر الحشيش بقصد التعاطى، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات. 
 
 

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