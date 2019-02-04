صور ..محافظ القليوبية يكرم الطلاب المتفوقين في مسابقة الأوائل

القليوبية إبراهيم سالم

سلم الدكتور علاء عبد الحليم ، محافظ القليوبية، جوائز وشهادات تقدير ومبالغ مالية للطلاب الفائزين فى مسابقة أوائل الطلبة على مستوى المحافظة للمراحل " إعدادى – ثانوى" للعام الدراسى 2018/2019م.

جاء ذلك خلال حضوره الحفل الذي أعدته مديرية التربية والتعليم لتكريم عدد 47 طالب وطالبة من المتفوقين في المسابقة التي أقيمت على مستوى جميع الإدارات التعليمية بحضور طه عجلان ، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجميع مديري الإدارات التعليمية وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها.

وعلي هامش التكريم قام المحافظ بجولة تفقدية لمبني ديوان مديرية التربية والتعليم ، لتفقد سير العمل بالإدارات كما تفقد أيضا القاعة المعدة لتقديم خدمات الشباك الواحد في إطار النهوض بالعملية التعليمية والتيسير على الطلاب وأولياء الأمور وتسهيل الإجراءات الإدارية.

وأكد المحافظ ، على دعمه الكامل للطلاب المتميزين فى شتى المجالات مؤكدا أن دعم المتفوقين والموهوبين هو دعامة لبناء أمة متقدمة بأكملها.