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الإثنين، 04 فبراير 2019 10:45 م
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ارتفاع عدد المصابين بحالة تسمم من وجبة ملوحة بسوهاج لــ 16 حالة

الإثنين، 04 فبراير 2019 10:15 م
ارتفاع عدد المصابين بحالة تسمم من وجبة ملوحة بسوهاج لــ 16 حالة تسمم -أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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ارتفع عدد المصابين بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة فسيخ فاسدة بالشيخ إمبادر التابعة لقرية البلابيش بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج إلى 16 حالة إصابة من بينهم أطفال وتم تحويلهم من مستشفى دار السلام المركزى إلى مستشفى الهلال للتأمين الصحى بمدينة سوهاج لتلقى العلاج.

وعلى جانب آخر أنتقلت كافة القيادت التنفيذية والصحية والأمنية لمستشفى الهلال للتأمين الصحى بمدينة سوهاج لمتابعة حالات الإصابة والتي تم تحويلها من مستشفى دار السلام المركزى وتم وضعت الحالات تحت الرعاية الطبية الفائقة ومازال التعامل مع الحالات مستمر.

ومن جانبه أكد الدكتورهانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم أخذ عينات من الأطعمه  ومياه الشرب وأخذ عينات من القئ لتحليلها وتم إرسال فرق الترصد وفرق الطبي الوقائى للقرية لاستكمال الاعمال نحو مصدر الطعام الذى تناولته الأسرة وأخذ عينات تمهيدا لإرسال  للمعامل المركزية لعمل اللازم.

وأضاف جميعة أن الخالة العامة للمصابين مستقرة ومن المتوقع خروج بعضها بعد ساعتين وذلك عقب حصولهم على الأدوية اللازمة والمحاليل الطبية اللازمة وهناك فرق طبيبة تتابع الحالات داخل مستشفى الإحالة وهى مستشفى الهلال للتأمين الصحى.

 

 


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