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نقل النواب تتفقد موقع حادث قطار محطة مصر.. وتطالب بمساعد سائق مساعد

الخميس، 28 فبراير 2019 04:22 م
نقل النواب تتفقد موقع حادث قطار محطة مصر.. وتطالب بمساعد سائق مساعد وفد لجنة النقل بالبرلمان يتفقد محطة مصر
كتبت نورا فخرى
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تفقد وفد لجنة النقل والمواصلات، بمحلس النواب، رصيف (6) والذى شهد حادثة محطة سكة حديد مصر صباح أمس الأربعاء وراح ضحيته 22 شخصاً و41 مصاباً والوقوف على ملابساته، وذلك فى وجود أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد.
 
 
ووجه النائب، هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، خلال الجولة التفقدية، مسئولى هيئة السكك الحديدية، بضرورة استمرار عملية تطوير الهيئة، مؤكدا أن مجلس النواب سيقدم كافة الدعم اللازم لرفع قدرات السائقين وجميع العاملين بالهيئة. 
 
 
من جانبه، قال النائب خالد عبدالمولى، عضو اللجنة إن هدفنا من الجولة الإطلاع على موقع الحادث والخروج بتوصيات للخروج من الأزمة، مشيراً إلى أنهم طالبوا بوجود سائق مساعد، وتفعيل وسائل الأمان مثل الإطفاء الذاتى فى المحطة والعربات. 
 
 
وأضاف أن اللجنة طالبت بتفعيل دور معهد وردان المسئول عن إعداد الكوادر البشرية، وكذلك العمل على حل مشكلات العاملين، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بكتابة تقرير كامل عن الزيارة وعرضه على البرلمان.
 
 
ويضم الوفد البرلماني برئاسة النائب هشام عبد الواحد، والنواب رزق راغب ومحمد عبد الله زين، وخالد عبد المولي، محمد بدوى دسوقى، محمد قرقر، سامح خليل، أحمد الخشب.   
 
جدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، قبل الاستقالة التي تقدم بها الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، في أعقاب الحادثة، في المقابل كلف رئيس الوزراء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتاً بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل.
 

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