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محافظ القليوبية: التشغيل التجريبى لمشروع صوامع الغلال بالخانكة 10 مارس المقبل

الخميس، 28 فبراير 2019 12:29 م
محافظ القليوبية: التشغيل التجريبى لمشروع صوامع الغلال بالخانكة 10 مارس المقبل محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الخميس، اجتماعا تنسيقيا، بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، واللواء ياسر فاروق رئيس مدينة الخانكة، والمهندس محمد إسماعيل مدير مديرية الطرق، وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي للمحافظة ومدير مركز الشبكات الأرضية، ومحمد فوزى مدير المكتب الفني وذلك لمناقشة الإجراءات التنسيقية للتجهيزات اللازمة لافتتاح مشروع صوامع الغلال بمدينة الخانكة، والذي سيتم الانتهاء منه وسيتم تشغيله تجريبيا 10/3/2019.

وأكد المحافظ، سرعة الانتهاء من أعمال رصف كافة طرق الوصول إلي المشروع وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة من خطة رد الشىء لأصله والاستعداد، التام عن طريق إزالة أية إشغالات أو تعديات على كافة الطرق والمحاور المؤدية الي المشروع وتلافي أي سلبيات.

وكلف المحافظ، برصف الطريق بطول 500 متر عند محطة مياه سرياقوس بعد الانتهاء فورا من توصيل مأخذ المياه، وتكليف أيضا الشركة القائمة بتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي بالخانكة بسرعة إنهاء أعمال الرصف بالمنطقة.


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