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ضبط 3 عاطلين بحوزتهم هيروين وسلاح نارى بالحسينية فى الشرقية

الخميس، 28 فبراير 2019 01:38 م
ضبط 3 عاطلين بحوزتهم هيروين وسلاح نارى بالحسينية فى الشرقية اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية
الشرقية- فتحية الديب
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ألقى ضباط مركز شرطة الحسينية بالشرقية، القبض على 3 عاطلين بحوزتهم بندقية خرطوش و30 تذكرة هيروين وكمية من مخدر البانجو.
 
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث الحسينية، برئاسة الرائد محمود كمال، وبإشراف العميد ياسر فاروق، رئيس فرع البحث لفرع الشرق، من ضبط" محمد ال م ع" و" أحمد م ح م" و" صديق ال أ" بحوزتهم بندقية خرطوش و4 طلقات و30 تذكرة هيروين و2 كيلو من مخدر البانجو، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4839 لسنة 2019 جنح الحسينية.
 
 

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