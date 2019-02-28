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السجن 5 سنوات لطبيب نساء تسبب فى وفاة ربة منزل أثناء ولادة قيصيرية

الخميس، 28 فبراير 2019 07:09 م
السجن 5 سنوات لطبيب نساء تسبب فى وفاة ربة منزل أثناء ولادة قيصيرية القضاء عاقب المتهم
كتب سليم على
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قضت محكمة جنح المقطم والخليفة، برئاسة المستشار معتز صادق، وأمانة سر علاء رزق، بالسجن  5 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه وإدعاء مدنى 40 ألف جنيه ، ضد طبيب نساء وتوليد، فى اتهامه بالإهمال الطبى وتسببه فى وفاة ربة منزل أثناء ولادتها قيصريًا.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة المقطم يتهم "ا.ع" طبيب نساء وتوليد، بالإهمال الطبى والتسبب فى وفاة ربة منزل تدعى "و.ا" أثناء إجراء عملية ولادة قيصيرية.

وأكد مقدم البلاغ "زوجها الضحية"، أن الطبيب تسبب فى إصابتها بنزيف داخلى أثناء الولادة، مما تسبب فى وفاتها، وتحرر بذلك المحضر رقم 732 لسنة 2019 جنح المقطم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وتبين من تحقيقات النيابة صحة الواقعة وثبوت تهمة الإهمال الطبى على المتهم، فأمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنح والتى أصدرت حكمها السابق.

 

 


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