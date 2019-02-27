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وزير الداخلية يبحث مع رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإندونيسيا سبل التعاون

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:33 م
وزير الداخلية يبحث مع رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإندونيسيا سبل التعاون وزير الداخلية يستقبل رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإندونيسيا لمناقشة قضايا
كتب محمود عبد الراضي
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استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء دكتور سوهاردى آليوس رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإندونيسيا الذى يزور البلاد حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه.

واستعرض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد المسئول الإندونيسى على أهمية مصر ودورها المحورى فى منطقة الشرق الأوسط التى تشهد العديد من الاضطرابات والتوترات الإقليمية وما يصاحبها من انتشار لظاهرة الإرهاب وتمدد التنظيمات المتطرفة فى العديد من دول المنطقة.

كما أشاد بالجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب وتدعيم الاستقرار فى البلاد ، مؤكدا على أهمية تطوير آليات التنسيق الثنائى بين الأجهزة الأمنية المعنية فى كلا البلدين لمواجهة مخاطر الإرهاب المتصاعدة، كما أوضح رغبة بلاده فى الإستفادة من الخبرات الأمنية المتميزة لوزارة الداخلية المصرية، وخاصة فى مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات المتطرفة وتتبع عناصرها.

ومن جانبه استعرض وزير الداخلية مجمل التطورات الأمنية على الصعيدين المحلى والإقليمى وتأثير الصراعات الإقليمية الدائرة فى المنطقة على انتشار الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة وتسببها فى اتساع رقعة أعمال العنف والاعتداءات الإرهابية، كما أشاد بمستوى العلاقات الأمنية الثنائية بين البلدين، مؤكدا حرصه على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع.

كما أشار إلى أن سياسة الوزارة تهدف إلى الانفتاح والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية فى الدول الصديقة فى ضوء ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات صارت تمثل خطورة على أغلب دول العالم ، ورحب سيادته فى ذات الإطار بالتوسع فى تبادل الخبرات الأمنية المصرية مع الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإندونيسيا فى إطار علاقات الشراكة المتميزة التى تربط بين البلدين.

 

كما أكد الجانبان خلال اللقاء على تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية التى تواجه كلا البلدين مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الأمنية ذات الإهتمام المشترك وفى نهاية اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم فى مجالات التعاون الأمنى وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين حضر اللقاء سفير إندونيسيا بالقاهرة .

 

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