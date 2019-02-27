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الأربعاء، 27 فبراير 2019 05:41 م
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وزيرة الدفاع الإيطالية: نواجه خطر عودة قوارب الهجرة غير الشرعية لسواحلنا

الأربعاء، 27 فبراير 2019 05:33 م
وزيرة الدفاع الإيطالية: نواجه خطر عودة قوارب الهجرة غير الشرعية لسواحلنا قارب مهاجرين _ صورة أرشيفية
روما أ ش أ
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حذرت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، من أن بلادها تواجه خطر عودة قوارب الهجرة إلى الرسوّ على سواحلها مع تحسن أحوال الطقس.

وأوضحت ترينتا - وفقا لوكالة أنباء (آكي) الإيطالية -" لهذا السبب نحتاج إلى التأكد من أن عملية صوفيا الأوروبية الإنسانية لا تزال قائمة، وفى ظل قيادة إيطالية، ففى الأشهر السبعة الماضية تم إنقاذ 106 مهاجرين فقط من قبل طواقم مهمة "صوفيا"، فى حين أن 13 ألف شخص تم إنقاذهم من قبل السلطات الليبية، وذلك بفضل نشاط التدريب الذى أدته كوادر العملية، فبدون هذه المهمة، كان المهاجرون سيصلون إلى شواطئنا".

 


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