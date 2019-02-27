محافظ بنى سويف: صرف مساعدات مالية لـ16 أسرة أولى بالرعاية

بنى سويف :هانى فتحى

واصل المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف لقاءه الأسبوعى بالمواطنين بديوان عام المحافظة لبحث مشاكلهم وتوفير احتياجاتهم، وذلك فى حضور السكرتير العام اللواء عصام العلقامى، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، والمحاسب محمود مغربى مدير مكتب المحافظ، والمحاسب محمد صفوت مدير عام خدمة المواطنين، والتنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات والمصالح الحكومية.

وخلال اللقاء بحث المحافظ عدداً من مطالب المواطنين فى بعض القطاعات الخدمية والمرافق، حيث كلف رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية مطالب المواطنين بمختلف مراكز المحافظة فى الخدمات والمرافق وفق المتاح من الموارد والإمكانيات وفى إطار الالتزام بالقانون.

واستجاب المحافظ للمطلب الذى تقدم به أحد المواطنين ، والذى يلتمس عمل معاش ضمانى وتكاليف العلاج بعد تعرضه لحادث برأسه نتج عنه شلل بالأطراف السفلية، مما يستلزم معه إجراء جلسات علاج طبيعى مائى ، حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع أحد المراكز الطبية المتخصصة فى إجراء هذا النوع من الجلسات وتقدير تكاليف الجلسات على مدار 6 أشهر تقوم المحافظة بتحمل تكاليفها، فضلا عن تكليفاته لمكتب الاستثمار بالمحافظة للتنسيق والتواصل مع مديرية القوى العاملة لتوفير فرصة عمل.

وناقش المحافظ مطلب أهالى نجع مهدى الأخرم بمركز الفشن، والذين يلتمسون تنفيذ قرارات إزالة للمخالفة التى قام بها بعض الأهالى بأعمال ردم بأحد المصارف ووضع مواسير بأقطار ضيقة عليها وعمل طريق (مشاية) أعلى المواسير ، مما ترتب عليه عدم تصريف مياه الصرف خلف هذه المواسير بالطريقة المطلوبة ،ويهدد الأراضى المتاخمة لها، حيث وجه المحافظ كل من الرى والوحدة المحلية بالتنسيق والتعاون لسرعة تنفيذ إزالة هذه المخالفة خلال هذا الأسبوع، موجهاً كافة رؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير "يعرض عليه" متضمنا حصر بجميع الكبارى والمشايات على الترع وبيان موقفها القانونى والفنى واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالف منها.

كما بحث المحافظ الشكوى التى تقدم بها أحد المواطنين بشارع عبد السلام عارف بمدينة بنى سويف، والذى يتضرر من وجود محلات غير مرخصة بالمناور الخاصة بمنزله، والتى تستخدم فى أعمال تشوين لمخلفات تعبئة قابلة للاشتعال بأسطح المحلات مما يتسبب فى تراكم القمامة وتلوث البيئة واحتمالية حدوث حريق، حيث أمر المحافظ رئيس المدينة و مدير شئون البيئة بعمل مذكرة يتم تسليمها للمواطن بأرقام المحاضر وأرقام صادر هذه المحاضر التى تم إرسالها للنيابة العامة، بجانب تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وغلق المحلات المخالفة.

وناقش المحافظ المطلب الذى تقدم أهالى قرية منشأةعبد الصمد بإهناسيا، والذى يلتمسون فيه تخصيص جزء من قطعة أرض ملك مديرية الصحة مساحتها الإجمالية 6 أفدنة، لإنشاء مدرسة ابتدائى ومكتب بريد عليها، حيث كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية بعمل معاينة على الطبيعة للموقع وإعداد تصور لكيفية استغلال باقى المساحة فى إقامة مشروعات خدمية استجابة لرغبة الأهالى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، خاصة أن المساحة الاجمالية المذكورة مقام عليها وحدة صحية ومدرسة إعدادى ومركز شباب ،وباقى المساحة متروكة وغير مستغلة مما يجعلها عرضة للتعدى ووضع اليد.

كما قرر المحافظ صرف مساعدات مالية لعدد 16 حالة إنسانية بواقع "خمسمائة جنيه" لكل حالة، لمساعدتهم فى توفير متطلباتهم الأساسية، ضمن خطة المحافظة لتوفير الرعاية الاجتماعية للمواطن البسيط.