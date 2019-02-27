video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

القبض على سائق لاتهامه بالإشتراك مع آخرين بقتل صاحب توك توك لسرقته بالبحيرة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 11:18 ص
القبض على سائق لاتهامه بالإشتراك مع آخرين بقتل صاحب توك توك لسرقته بالبحيرة جثه - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من كشف ملابسات العثور على جثة سائق توك توك ملقاة بإحدى الترع بمركز أبو حمص، حيث تم القبض على سائق لاتهامة بالإشتراك مع آخرين بقتل الشاب صاحب التوك توك بدافع السرقة.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطاراً بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ بالعثور على جثة "عبد الله م م" 28 سنة سائق توك توك، ومقيم سيدى شحاته قسم كفر الدوار بمياه ترعة قرية الرباط دائرة مركز أبو حمص، ويرتدى كامل ملابسه وبحوزته متعلقاته الشخصية ومبلغ مالى ونقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حمص العام.

وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية مع وجود سحجة بالقدم اليسرى وسبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه .

وأسفرت الجهود الأمنية إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من "م. م .إ" 30 سنة و" م. أ.ح " و "م ف م " مقيمون بكفرالدوار، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول الذى اعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الهاربين بدافع السرقة، حيث عقدوا العزم وبيتوا النية على إرتكاب جريمتهم.

وبتاريخ الواقعة استقلوا الدراجة البخارية صحبة قائدها المجنى عليه من مدينة كفرالدوار بدعوى توصيلهم لقرية قصر المصرى وبالطريق قام المتهمان الأول والثانى بخنق المجنى عليه بأن جذبا طرفى "كوفيه" كان يرتديها بينما قام المتهم الثالث بكتم أنفاسه حتى فارق الحياه، وقيامهم عقب ذلك بإلقاء جثته خارج الدراجة البخارية والاستيلاء عليها وإخفائها طرف "ع. م ع إ " 25 سنة عامل ومقيم قرية زهره مركز كفرالدوار .

وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العثور على جثة سائق "توك توك" ملقاه بإحدى الترع فى البحيرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

حملات امنية

كفر الدوار

امن البحيرة

قتل سائق توك توك




لا تفوتك
السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة