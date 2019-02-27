التضامن تعلن أسعار حج الجمعيات الأهلية من 70 ألف إلى 105 آلاف جنيه

كتب مدحت وهبة

اعتمد مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أسعار برامج الحج لعام 2019 للمستويات الأربعة المنفذة لحجاج الجمعيات الأهلية

واستعرض مجلس الأمناء برئاسة وزيرة التضامن، برامج الحج المنفذة والتعاقدات المبرمة لموسم الحج، التى انتهت منها الوزارة مبكراً ونجحت في إبرام التعاقدات على كافة الفنادق والخدمات مما ساهم فى التعاقد على فنادق بالمنطقة المركزية للحرمين لكل المستويات وبأسعار تقارب العام الماضى وشهد الاجتماع استعراض الائحة المالية والادارية للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة واعتمادها من قبل اعضاء مجلس كما تم استعراض موقف اختبارات مشرفى الحج.

وأعلنت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن بعثة حج الجمعيات هذا العام خصص لها مايقرب من 12 ألف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم لحج الجمعيات ومن خلال قرعة الكترونية علنيةدحسق سيتم إجراؤها فى نهاية مارس المقبل، لافته إلى أن مجلس امناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بذل مجهود كبير لتوفير اعلى مستوى الراحة للحجاج الجمعيات هذا العام مع مراعاة ارتفاع قيمة بعض الخدمات التى تقدم للحجيج فى المملكة العربية السعودية والتى ستتسبب فى زيادة أسعار برامج حج الجمعيات فى حدود 8 % مقارنة بالعام الماضى.

ووجهت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوفير أوجه الرعاية الكاملة للحجاج خلال تأدية المناسك، مع تذليل كل العقبات والمشاكل التى تواجههم مع تشكيل لجان لخدمة زوار بيت الله خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية بجانب تخصيص الأدوار الأرضية بالفنادق لكبار السن والمرضى وتسكين أبناء المحافظة الواحدة فى فندق واحد.

وأضاف أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن مجلس أمناء المؤسسة اتفق على أن تكون اسعار المستويات الأربعة لحج الجمعيات وأن المستوى الأول لفنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة، وبقيمة 105الف جنيه

وتخصص المؤسسه 10% ؜ فقط من التأشيرات لهذا المستوى المتميز والمستوى الثانى فنادق 4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 750 متر بمكة المكرمة و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر بالمدينة، وقيمته 90 الف جنية والمستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 800 متر من الحرم المكى، و4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 300 متر من الحرم النبوى.

وبقيمة 80 ألف جنيه والمستوى الرابع والمستوى الرابع فنادق مصنفة بالمنطقة المركزية تبعد بنحو 1200 متر عن الحرم المكى، و3 نجوم بالمنطقة المركزية للحرم النبوى بحد أقصى 300 متر بالمدينة وبقيمة 70 ألف جنيه وتقدم كافة الفنادق وجبتى الفطار والغذاء.

وأكد عبدالموجود ان المؤسسة القومية نجحت هذا العام فى حجز فنادق قريبة من الحرم المكى تسهيلا على حجاج الجمعيات كما تعاقدت على باقى الخدمات مبكرا للحصول على افضل الاسعار حتى تتمكن من تقديم برامج الحج بأقل تكلفة ممكنة لافته الى ان المؤسسه القومية للحج وهي مؤسسه اهليه غير هادفة للربح تقوم بتنظيم حج أعضاءالجمعيات الأهلية ويشترط عضوية الحاج في جمعيه أهلية ضمن نشاطها تنظيم الحج ونظرا لنجاحها وتميز ادائها فهي ابضا تنظم حج بعض الوزارات والهيئات العامة ﻭانه تم تخصيص 9 فنادق مميزة لإقامة حجاج الجمعيات فى مكة المكرمة وكذلك تخصيص فنادق بالمدينة المنورة ،وأن بعثة وزارة التضامن ستتلقى المقترحات والشكاوى على مدار 24 ساعة للعمل على توفير أوجه الرعاية الكاملة للحجاج.