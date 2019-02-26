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حبس ممرض تسبب فى وفاة سيدة أعطاها حقنة بطريق الخطأ بمستشفى بالشرقية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 05:59 م
حبس ممرض تسبب فى وفاة سيدة أعطاها حقنة بطريق الخطأ بمستشفى بالشرقية حبس - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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قررت نيابة مركز الزقازيق، بمعرفة عبد السلام عابدين رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، منذ قليل، حبس ممرض بمستشفي الأحرار أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، لتسببه في وفاة سيدة بطريق الخطأ أثناء حقنها بحقنة.
 
وتلقي اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة الزقازيق بوفاة" فايقة ر م" 59 سنة مقيمة دائرة مركز أبوكبير، داخل مستشفي الأحرار.
 
وتبين من التحريات، التي قام بها الرائد أشرف ضيف رئيس مباحث مركز الزقازيق، أثناء تواجد المجني عليه بقسم الاستقبال بمستشفي الأحرار، لمعاناتها من إرتفاع في السكر، قام ممرض يدعي" أحمد ع ع م" من قسم الاستقبال بإعطائها حقنة بطريق الخطأ مما أدي إلي وفاتها في الحال، حيث قام الممرض بدون قصد بإعطائها الحقنة بالوريد، وكان من المقرر أن تأخذ السيدة الحقنة عضل، وعندما أدرك الممرض الخطأ أسرع لابلاغ الطبيب المختص لإنقاذ السيدة معه، ولكنها قد فارقت الحياة بعد دقائق من أخذ الحقنة، وتم التحفظ علي الممرض لعرضه علي النيابة العامة.
 
 

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