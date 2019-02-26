video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 02:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المتهمون بسرقة سائق توك توك بالبساتين: "افتكرناه مات ورميناه فى الشارع"

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 02:00 ص
المتهمون بسرقة سائق توك توك بالبساتين: "افتكرناه مات ورميناه فى الشارع" توك توك - أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

أدلى المتهمون بسرقة سائق "توك توك"، بالإكراه، باعترافات تفصيلية أمام كيرلس وجيه وكيل أول نيابة البساتين.

واعترف المتهمون بارتكابهم للواقعة وأشاروا إلى أنهم اتفقوا فيما بينهم على سرقة توك توك حيث استوقفوا المجنى عليه وطلبوا منه توصيلهم إلى أحد الأماكن، وأثناء سيرهم أشهر أحدهم سلاحا أبيض فى وجه المجنى عليه وقام آخر بتقييده ومحاولة خنقه بإيشارب.

وأضاف المتهمين أن أحدهم وضع الآخر "شطة" فى عين المجنى عليه وعندما فقد السائق الوعى ظنوا أنه فارق الحياة وألقوا به فى الشارع، وفروا هاربين، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدرس يعتدى على طالب بالضرب فى سوهاج ويحطم التابلت الخاص به

البساتين

حوادث البساتين

اخبار الحوادث

سرقة سائقى التوك توك




لا تفوتك
الموزع أحمد إبراهيم يخطر زوجته الأولى على يد محضر بزواجه رسميا من أنغام

الموزع أحمد إبراهيم يخطر زوجته الأولى على يد محضر بزواجه رسميا من أنغام

المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة