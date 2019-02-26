المتهمون بسرقة سائق توك توك بالبساتين: "افتكرناه مات ورميناه فى الشارع"

كتب كريم صبحى

أدلى المتهمون بسرقة سائق "توك توك"، بالإكراه، باعترافات تفصيلية أمام كيرلس وجيه وكيل أول نيابة البساتين.

واعترف المتهمون بارتكابهم للواقعة وأشاروا إلى أنهم اتفقوا فيما بينهم على سرقة توك توك حيث استوقفوا المجنى عليه وطلبوا منه توصيلهم إلى أحد الأماكن، وأثناء سيرهم أشهر أحدهم سلاحا أبيض فى وجه المجنى عليه وقام آخر بتقييده ومحاولة خنقه بإيشارب.

وأضاف المتهمين أن أحدهم وضع الآخر "شطة" فى عين المجنى عليه وعندما فقد السائق الوعى ظنوا أنه فارق الحياة وألقوا به فى الشارع، وفروا هاربين، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.