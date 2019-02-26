إسرائيل معلقة على استقالة وزير خارجية إيران: من سيكذب بدلا عنه؟

كتبت إسراء أحمد فؤاد

علقت الخارجية الإسرائيلة بصفحتها الناطقة بالفارسية فى تويتر على استقالة ‏وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، متسائلة: " من سيكذب بدلا عنه؟"، متهمة المسئول الإيرانى بالكذب.

وتعد صفحة إسرائيل بالفارسية على تويتر صفحة رسمية تدار من داخل تل أبيب بمعرفة وزارة الخارجية، وتخاطب الإيرانيين بشكل رسمي، فيما اعتبرت وسائل إعلام إيرانية أن التغريدة "شماتة" إسرائيلية، وتعبيرا عن فرحة على خلفية الاستقالة.

وقدم جواد ظريف استقالة مفاجئة، عبر إنستجرام، أمس، أحدثت صدمة فى إيران، وكتب فى نص استقالته: "أعتذر لكم عن كل أوجه القصور فى السنوات الماضية خلال تولى منصب وزير الخارجية... أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين".

وعلى إثر الاستقاله، طالب الإصلاحيين "ظريف" بالتراجع عنها، فيما نفى رئيس مكتب روحانى قبول الاستقالة حتى الآن.