أول تعليق من جواد ظريف على استقالته: وزير خارجية إيران فقد احترامه بسبب صورة

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

فی ‏أول تعليق له على الاستقالة قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف: "بعد صور هذه اللقاءات اليوم، لم يعد لوزير خارجية إيران أهمية أمام العالم".

وذكر موقع "انتخاب " الإخبارى الإيرانى، أن الوزير علق على الاستقالة لمراسلة برسالة قصيرة مرفقة بصورة للرئيس السورى بشار الأسد الذى قام بزيارة مفاجئة لطهران أمس الأحد، التقى خلالها الرئيس حسن ‏روحانى، والمرشد الأعلى آية الله على خامنئي، ما اعتبره بمثابة فقدان الاحترام لمنصب وزير خارجية إيران أمام العالم.

روحانى والأسد

و ما يفسر غياب الوزير الإيرانى عن اللقاءات التى جمعت الأسد بالمرشد وروحانى على غير المعتاد فى العرف الدبلوماسى الإيراني، هو عدم علم وزارة الخارجية بزيارة الرئيس السورى من الأساس، ما دفعه لتقديم استقالته.

وقدم جواد ظريف استقالة مفاجئة، عبر إنستجرام، أمس، أحدثت صدمة فى إيران، وكتب فى نص استقالته: "أعتذر لكم عن كل أوجه القصور فى السنوات الماضية خلال تولى منصب وزير الخارجية... أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين".

وعلى إثر الاستقاله، طالب الإصلاحيين "ظريف" بالتراجع عنها، فيما نفى رئيس مكتب روحانى قبول الاستقالة حتى الآن.