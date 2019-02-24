وكالة: أمريكا لن تسلم من التهديد الأمنى إن لم قمة ترامب - كيم نتائج

رويترز

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأحد إن شعب الولايات المتحدة "لن يسلم أبدا من التهديدات الأمنية" إذا لم تسفر المحادثات النووية فى فيتنام هذا الأسبوع عن نتائج.

وانتقدت الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية ديمقراطيين فى الولايات المتحدة وآخرين ممن "يتآمرون لعرقلة" القمة الثانية بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب التى تعقد يومى الأربعاء والخميس فى هانوى.

واتهمت الوكالة إدارة ترامب بالإصغاء لمعارضى الحوار حتى بعد بدء الولايات المتحدة للجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

وأضافت الوكالة "إذا انتهت المفاوضات المقبلة بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة دون نتائج كما تأمل القوى المعارضة، فلن يسلم الشعب الأمريكى أبدا من التهديدات الأمنية التى تبث الرعب فى نفوسه وستقع المسؤولية على من كانوا السبب فى ذلك".