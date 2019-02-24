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محافظ بنى سويف يطلق إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة

الأحد، 24 فبراير 2019 11:33 ص
محافظ بنى سويف يطلق إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة محافظ بنى سويف أثناء تطيعم أحد الأطفال بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال
بنى سويف - هانى فتحى
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قام المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، بإطلاق إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من مركز صحة ثالث بندر بنى سويف، والتى تنفذها مديرية الصحة على مدار 4 أيام بداية من اليوم الأحد، وحتى الأربعاء المقبل، وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

حيث أطمأن المحافظ على توافر الطعوم لضمان الوصول للأطفال المستهدفين من الحملة من سن يوم حتى 5 سنوات، موجها وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة، بإعداد تقرير يومى خلال فترة الحملة وإطلاعه بصفة مستمر عن سير العمل فى الحملة ومتابعة فرق التطعيم سواء الثابتة أو المتحركة، ومكلفا رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق المستهدف من الحملة.

وأوضح المحافظ أن عدد الأطفال المستهدفين فى الحملة يصل إلى 548 ألف و960 طفلا، على مستوى الإدارات الصحية السبع و191 مركز تطعيم بالوحدات الصحية من خلال 1557 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 233 فرقة ثابتة و1334 متحركة، مشيراً إلى تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بالإعلان عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى ،وتكليف مديرية الأوقاف من خلال أئمة المساجد بالتنويه عن الحملة،مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين فى كافة أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة

ومن جانبه أشار الدكتورعبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة أن استراتيجية العمل بالحملة، والتى تم عرضها على المحافظ المستشار هانى عبد الجابر، تعتمد على التجريع (التطعيم) من منزل إلى منزل ومن شقة إلى أخرى بواسطة الفرق المتحركة، والتى سيتم دعمها بالفرق الثابتة فى المواقع ذات التردد العالى للأطفال باستخدام (طعم السابين الفموي)،على أن يتم التسجيل فى كراسات الحضر باستخدام الحزم ،بينما يتم كتابة الاسم والسن والعنوان بكراسة الريف،وذلك خلال فترة الحملة التى تستمر على مدار 4 أيام متصلة 

 

محافظ بنى سويف بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال (1)
محافظ بنى سويف بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال 

 

محافظ بنى سويف بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال (2)
محافظ بنى سويف بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال

 

محافظ بنى سويف بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال (3)
محافظ بنى سويف بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال

 

محافظ بنى سويف بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال (4)
محافظ بنى سويف بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال

 

 

 

 


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