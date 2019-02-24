ضبط عصابة استولت على 3 ملايين جنيه من رجل أعمال بالقاهرة الجديدة

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط تشكيل عصابى استولى على مبلغ 3 ملايين جنيه من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، فى إطار حرص وزارة الداخلية على مكافحة شتى صور الجريمة وخاصةً المتعلقة بجرائم النصب والاحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط "دينا.م" و"علاء.ع" و"أسامة.م" مقيمين بالقاهرة الجديدة حيث نصبوا على رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التشييد والبناء واستولوا منه على مبلغ 3 ملايين جنيه، بزعم تخصيص 4 قطع أراضى بمنطقة القاهرة الجديدة له.

وأسفرت التحريات أن المشكو فى حقهم كونوا تشكيلاً عصابياً فيما بينهم حيث انتحلت الأولى صفة مهندسة بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة وزعمت قدرتها على تخصيص قطع أراضى لراغبى الشراء بالمنطقة المشار إليها، بينما قام الثانى تزوير إخطارات تخصيص وإيصالات سداد بمبالغ مالية مختلفة ومهرها بخاتم شعار الدولة المقلد منسوب صدورها لجهاز تنمية القاهرة الجديدة لـ4 قطع أراضى بمنطقة القاهرة الجديدة- اثنين منهم خاصة بمشروع بيت الوطن والآخران بمنطقة الأندلس بجوار الجامعة الأمريكية بينما قام الثالث بإبرام عقود بالبيع مع المجنى عليه- بصفته وكيلاً عن مالكى قطع الأراضى المذكورة- وتسليمه المستندات المزورة "كمستندات ملكية" وحصوله على مبلغ 3 ملايين جنيه منه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بتزوير المستندات "المسلمة للشاكى" وتقسيمهم المبلغ المالى المشار إليه فيما بينهم، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية للأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.