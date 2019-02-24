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السفارة السعودية تنشر فيديو يبرز السعودية كأكبر شريك اقتصادى عربى لمصر

الأحد، 24 فبراير 2019 12:50 م
السفارة السعودية تنشر فيديو يبرز السعودية كأكبر شريك اقتصادى عربى لمصر الملك سلمان والرئيس السيسى
إيمان حنا
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نشرت السفارة السعودية بالقاهرة على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر"، فيديو يوضح تاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية ويبرزها كأكبر شريك اقتصادى عربى لمصر.

ويستعرض الفيديو أبرز المعلومات حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث وصل حجم التبادل التجارى فى عام 2017 لنحو  27.4 مليار ريال بين البلدين، السعودية الأولى عربيًا من حيث حجم الاستثمارات في مصر،  و27 مليار دولار حجم لاستثمارات السعودية في مصر بإجمالي 2900 مشروع.
 
وتشهد العلاقات المصرية السعودية زخما كبيرا وتطورا تنمويا بجميع المجالات فبلغ حجم الاستثمارات المصرية بالمملكة 2.5 مليار دولار بإجمالي 1300 مشروع، وشهد عام 2018 توقيع اتفاقيات بقيمة 16 مليار دولار بين البلدين في 2018، 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى السعودية،1.1 مليار دولار قيمة الورارت المصرية من السعودية، 16% من استثمارات السعودية في مصر بقطاع السياحة.


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