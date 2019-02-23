وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها البوروندى سبل التعاون فى المجالات البيئية والتنوع البيولوجى

كتبت آية دعبس

بحثت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد مع ديو جيد روريما وزير البيئة والزراعة البوروندى، خلال زيارته لمصر سبل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات البيئية وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال إدارة المخلفات الصلبة بالإضافة إلى التعاون المشترك في ظل رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى.

وتطرق اللقاء إلى مذكرة تفاهم بين مصر وبورندي لتبادل الخبرات في مجالات البيئة وتدوير المخلفات والمتوقع أن يتم توقيعها على هامش مؤتمر الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة كما بحث الجانبان كيفية التعاون بشكل وثيق لمواجهة التغييرات المناخية والاستفادة من تجربة مصر وخبرتها في المجالات البيئية والتنوع البيولوجي وأعربت وزيرة البيئة عن أتم الاستعداد لتوفير الخبرات اللازمة لدعم التجربة البوروندية في مجال البيئة.

من جانبه أعرب الوزير البوروندي عن شكره لحفاوة الاستقبال من جانب المسئولين في مصر مشيدا بمتانة العلاقات التاريخية بين البلدين وتعاونها الاستراتيجي في العديد من المجالات وطلب الاستفادة من خبرة مصر في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة (بيوجاز) خاصة أن بوروندي دولة زراعية في المقام الأول

واتفق الجانبان على عقد عدد من اللقاءات الثنائية خلال الفترة المقبلة وتحديدا على هامش المؤتمر بنيروبي بكينيا ومن المتوقع أن يقوم الوزير البوروندي خلال الفترة المقبلة بزيارة مصر مجددا على رأس وفد من الخبراء البورنديين لبحث مجالات التعاون في مجال البيئة.