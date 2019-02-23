انهيار مصنع بالمنوفية على العمال.. والحماية المدنية تواصل جهود إنقاذهم

المنوفية - محمود شاكر

تعرض مصنع الوميتال للانهيار قبل قليل بقرية الكوم الأخضر التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة الحماية المدنية يفيد بانهيار مصنع للالوميتال بقرية الكوم الأخضر .

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية للسيطرة على الواقعة ورفع الانقاض .

من جانبة أكد الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق إسعاف محافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "،أنه تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف تحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف المحافظة ومزودين بأسطوانات الأكسجين المحمولة لمساعدة المواطنين تحت الأنقاض .

وأوضح عبدالحميد، أنه جارى العمل على استخراج المواطنين المتواجدين تحت الأنقاض والذى أكد المتواجدين بالمكان أنه يتواجد تحت الأنقاض 4 عمال جارى استخراجهم .