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المؤبد لـ 3 عاطلين لحيازتهم حشيش وبانجو بمنيا القمح بالشرقية

السبت، 23 فبراير 2019 12:11 م
المؤبد لـ 3 عاطلين لحيازتهم حشيش وبانجو بمنيا القمح بالشرقية محكمه-ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية،  بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المؤبد، لإتجارهم فى البانجو والحشيش، صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.
 
تعود أحداث القضية رقم 37087 لسنة 2018 جنايات مركز منيا القمح، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن النقيبين معتز محمد ولطفي عاطف، معاونين مباحث منيا القمح، من ضبط كلًا من: "مصطفى.س.ف" و"خالد.ش.ع" و"إسلام.م.ع" عاطلين، بحوزتهم كمية من "البانجو" والحشيش" المخدر بقصد الإتجار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم لجنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 
 

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