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طيران الكويت يعلن القاهرة ضمن أكثر الوجهات المفضلة للكويتيين لقضاء الأعياد

الجمعة، 22 فبراير 2019 10:51 ص
طيران الكويت يعلن القاهرة ضمن أكثر الوجهات المفضلة للكويتيين لقضاء الأعياد طيران الكويت
أ ش أ
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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتي، أن القاهرة ضمن أكثر الوجهات المفضلة للكويتيين لقضاء عطلة الأعياد الوطنية.

وقال نائب المدير العام لسلامة الطيران والنقل الجوى بالإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى المهندس عماد الجلوى – فى تصريح صحفى اليوم الجمعة إن عدد المسافرين الذين سيقضون عطلة الأعياد الوطنية خارج الكويت خلال الفترة من 21 فبراير الجاري، وحتى يوم 2 مارس المقبل، بلغ 218 ألف مسافر، لافتا إلى أن أكثر الوجهات سفرا هى القاهرة، ودبى، ولندن وتركيا.


وأضاف الجلوى أن إدارة الطيران المدنى الكويتى وضعت خطة محكمة لتنظيم عملية الإقلاع والوصول للركاب؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات العاملة فى مطار الكويت الدولي، لتسهيل عملية دخول وخروج المسافرين، وكذلك تنظيم تواجد المرافقين للتخفيف من الزحام، بالإضافة إلى زيادة الكاونترات، وتنظيم عملية التعامل مع الحقائب الخاصة بالمسافرين، وذلك بالاستعانة بالفرق المساندة والمتطوعين الذين تتم الاستعانة بهم فى المواسم.


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