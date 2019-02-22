زوجة بدعوى خلع: زوجى جبان ودائم البكاء وفى الخناقات بيخلينى أضرب مكانه

كتبت أسماء شلبى

"زوجى جبان مبيعرفش يأخذ حقه وحماتى بتتحكم فى حياتنا، وبتجبرنا على منحها راتبنا الشهرى فى مقابل السماح لنا فى العيش بشقتنا المتواجدة بالعقار السكنى التى تمتلكه"، بتلك الكلمات بدأت الزوجة "جميلة.م.ن" دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة بزنانيرى.

وتابعت الزوجة البالغة من العمر 27 عام فى دعواها: "خلال زواجى الذى استمر سنة و8 شهور، كنت أشعر أننى رجل المنزل من عليه تحمل التصدى لكل من يتعرض لنا بالإيذاء والتحكم فى ميزانية المنزل".

وأضافت: "تزوجته بشكل تقليدى عن طريق جارتى فهو ميسور الحال، ويمتلك شقة ووظيفة مناسبة يتقاضى منها دخل يتجاوز الـ7 ألاف شهريا، وخلال فترة الخطوبة كان يتعامل معى باحترام، ودائما ما يتحدث بالهمس وظننت أنها رومانسية، ولكن بعد أن قفل علينا باب منزل واحد اتضح لى أنه جبانه ويخاف من كل شيئ".

وتتابع: "حتى فى الخلافات مع أهله والجيران كان يدفعنى للتصدى، بيخلينى أضرب مكانه على حد وصفها، تحملت تصرفات والدته ومعايرتها لى بأنها المتحكمة فى زوجى وسطوها على راتبه وراتبى بحجة تسديد ثمن الشقة التى تمتلكها".

وأكملت: "لم أر يوميا رجل يبكى إلا عندما تزوجت فزوجى دائما النحيب على أتفه الأسباب ولا يعرف التحكم فى أعصابه، وغير قادر على حمايتى، فأعيش معه وأنا متقمصة دور الرجل وأخشى أن لا أقيم حدود الله".