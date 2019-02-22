تعرف على شروط التقدم لقرعة حج الجمعيات الأهلية بكفر الشيح

كفر الشيخ – محمد سليمان

بدأت الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن بمحافظة كفر الشيخ، فى تلقى طلبات حج القرعة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، وتم تحديد عدد حجاج الجمعيات بـ360 حاجًا من كل مدن وقرى المحافظة، ويستمر استلام استمارة التقديم حتى 7 مارس المقبل.

قال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، إن العدد المحدد لراغبي أداء فريضة الحج من أعضاء الجمعيات الأهلية من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ 360 حاجًا، مؤكدًا أن عدد الجمعيات الأهلية بالمحافظة 2053 جمعية منتشرة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، ولابد للمتقدم لأداء فريضة الحج، أن يكون عضوًا من أعضاء جمعية أهلية تابعة لتضامن كفر الشيخ، وأن يكون مسددًا للاشتراك السنوى للجمعية، وأن يكون قادرًا على أداء المناسك من الناحية الصحية، حرصًا على سلامته مع ضرورة وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة على أن تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابعة لها الجمعية وفقًا للنموذج المعد لذلك، وأن تكون الجمعية أعدت ميزانيتها لعام 2007 على الأقل من خلال الجمعية العمومية لها، ومر على قيدها عامين على الأقل فى 1/1/2019م ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها.

وأضاف وكيل الوزارة، لـ"اليوم السابع"، أنه على عضو الجمعية الأهلية سحب استمارة وتسديد 100 جنيه، ليتم اعتمادها من مديرية التضامن عقب تجميع كل استمارات المتقدمين، ويتم تسليمها للجنة المشكلة بإدارة الجمعيات والاتحادات بمديرية التضامن بكفر الشيخ .

وقال مسلم، إنه يتم تسجيل الاستمارات على جهاز الحاسب الآلى، وينتظر المتقدم إجراء القرعة إلكترونيًا، وبمجرد ظهور أسماء المقبلين، تبدأ اجراءات استخراج الأوراق المتعددة من جواز سفر وغيرها، ويتم عقد ندوات لهم عن كيفية أداء فريضة الحج .