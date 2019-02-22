video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 فبراير 2019 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 50 طن أسماك وكبدة فاسدة في العبور..صور

الجمعة، 22 فبراير 2019 12:07 م
الداخلية تضبط 50 طن أسماك وكبدة فاسدة في العبور..صور المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط 50 طن من الأسماك والكبد غير صالحة للإستهلاك الآدمى بداخل ثلاجة لحفظ اللحوم بالعبور.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، قيام مالك ثلاجة لحفظ المجمدات بدائرة قسم شرطة العبور، بتخزين كمية كبيرة من الكبد والأسماك المجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع لجنة فنية مشكلة من الطب البيطرى ومفتشى الأغذية.. تم إستهداف الثلاجة وضبط بداخلها  36 طن "سمك ماكريل"، و14 طن "كبدة"  جميعها غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

وتم ضبط المدير المسئول عن الثلاجة، وبمواجهته قرر أن تلك الكمية مخزنة لديهم لحساب إحدى شركات الإستيراد والتصدير كائنة بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، وضبط المدير المسئول عن شركة للإستيراد والتصدير.

وورد التقرير الفنى من اللجان المشكلة يتضمن بالكشف على عينات من جميع أنواع الكميات المضبوطة المتحفظ عليها وجد بها سائل إنفصالى وتغير فى الخواص الطبيعية مع بعض البقع العفنية عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

اللحوم
اللحوم

 

المضبوطات
المضبوطات

 

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الزيت المغلى قد يعيد طفل لحضانة والده.. تعرف على التفاصيل

الداخلية

سلع غذائية

اغذية

اخبار الحوادث

حملات امنية




لا تفوتك
وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة