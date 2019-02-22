الداخلية تضبط 50 طن أسماك وكبدة فاسدة في العبور..صور

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط 50 طن من الأسماك والكبد غير صالحة للإستهلاك الآدمى بداخل ثلاجة لحفظ اللحوم بالعبور.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، قيام مالك ثلاجة لحفظ المجمدات بدائرة قسم شرطة العبور، بتخزين كمية كبيرة من الكبد والأسماك المجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع لجنة فنية مشكلة من الطب البيطرى ومفتشى الأغذية.. تم إستهداف الثلاجة وضبط بداخلها 36 طن "سمك ماكريل"، و14 طن "كبدة" جميعها غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

وتم ضبط المدير المسئول عن الثلاجة، وبمواجهته قرر أن تلك الكمية مخزنة لديهم لحساب إحدى شركات الإستيراد والتصدير كائنة بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، وضبط المدير المسئول عن شركة للإستيراد والتصدير.

وورد التقرير الفنى من اللجان المشكلة يتضمن بالكشف على عينات من جميع أنواع الكميات المضبوطة المتحفظ عليها وجد بها سائل إنفصالى وتغير فى الخواص الطبيعية مع بعض البقع العفنية عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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