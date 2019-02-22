إصابة طالبين فى مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بطوخ

القليوبية - نيفين طه

شهدت مدينة طوخ مشاجرة بين طالبين بالتعليم الفنى بسبب الخلافات على معاكسة طالبة أسفرت عن إصابتهما ونقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا بحدوث مشاجرة ومصابين بمدينة طوخ، وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وانتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ.

وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين كل من "محمد.ط" طالب مصاب بجرح قطعى بالبطن من الجانب الأيسر، وتم نقله لمستشفى طوخ المركزى للعلاج و"محمد.ا" طالب، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما على معاكسة إحدى الفتيات حيث تقابل طرفا المشاجرة فى الشارع فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها الثانى بالتعدى على الأول بالضرب بزجاجة مشروب فارغة محدثا إصابته المشار إليها وحدوث إصابة الثانى نتيجة التشابك بينهما بالأيدى، وبسؤال شاهد الواقعة "محمود.ص" طالب أيد ما جاء بالفحص.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4683 جنح مركز طوخ لسنة 2019م، وتولت النيابة التحقيق.