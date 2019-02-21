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رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن سيدتين لتجنسهما بالإسرائيلية دون إذن سابق

الخميس، 21 فبراير 2019 09:47 ص
رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن سيدتين لتجنسهما بالإسرائيلية دون إذن سابق مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، عددا من القرارات للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، من بينهما الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن كلا  من مى طارق عبد العال قرنى من مواليد إسرائيل، وروان سامى حسنين غنيم من مواليد البحيرة، لتجنسهما بالجنسية الإسرائيلية دون إذن سابق .

كما تضمنت القرارات 14 قرارا بالموافقة على تخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة بعدد من المحافظات لإقامة مدارس ومحطات صرف صحى .

وأصدر رئيس الوزراء قرار أيضا بالترخيص لمحافظة القاهرة وهيئة التنمية الصناعية لتأسيس شركة مساهمة بغرض تطوير وإدارة المنطقة الصناعية بشق الثعبان.


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