الجارديان: الممثل بالدوين يخشى على سلامته الشخصية بعد تغريدة ترامب

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الممثل الأمريكى أليك بولدوين أعرب عن خوفه من أن يقوم الرئيس دونالد ترامب بالتأثير على بعض المؤيدين لتنفيذ "عقاب" ضده بسبب أدائه الساخر في برنامج "ليلة السبت على الهواء" SNL والذى يقلد فيه الرئيس، قائلاً إن ترامب "يُشير إلى الناس" فيصبحون غاضبين ومن ثم تقع الأحداث.

ورد الممثل ردًا مازحًا على ابن الرئيس ترامب الذى كتب على تويتر أن ادعاءات بالدوين بأنه خائف على سلامته "هراء" ، قائلا إن ابن الرئيس سيكون لديه "الكثير من الوقت لمشاهدة SNL" في السجن.

وأثار بولدوين غضب الرئيس ترامب عندما مثل شخصيته فى مؤتمر صحفى أعلن فيه عن حالة طوارئ وطنية بسبب خططه لبناء جدار حدودي مع المكسيك، مما دفعه للقول على تويتر: "لم يكن هناك أي شيء مضحك فى البرنامج"

وسأل الرئيس:" كيف تفلت الشبكات من برامج كهذه دون عقاب ... أمر غير عادل للغاية ويجب أن يتم النظر فيه".

وقال بالدوين فى حديثه مع برنامج Dworkin ": "يقول لى الناس، أليس لديك أي مخاوف بشأن الانتقام ، ليس بالضرورة من الحكومة أو من ترامب ، ولكن من مؤيديه؟" "وكنت أقول دائما "لا" ، لم أكن أعتقد حقاً أن ذلك كان شيئًا حقيقيًا ، حتى الآن ، عندما أدلى بهذا التعليق حول العقوبة ، واعتقد أنه يجب التحقيق في SNL".

وقال بالدوين إن لغة الرئيس المعادية يمكن أن تكون بمثابة "رموز".